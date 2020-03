En marge d’une interview réalisée par Skype pour une émission de télévision en Bulgarie de bTV News, Grigor Dimitrov a confié qu’il était resté en Californie depuis les différentes annulations de tournois. Le Bulgare a aussi été interrogé sur le don fait à l’hôpital de sa ville natale d’Haskovo : « J’espère que les appareils et le matériel arriveront dans les prochains jours. La seule chose que je peux dire, c’est que je souhaite que cela soit résolu rapidement. Des gens meurent et nous devons faire tout notre possible pour aider et surmonter cette situation très compliquée pour nous tous.«

Le demi-finaliste de l’US Open 2019 en a profité pour expliquer comment il passait le temps pendant cette quarantaine. Et l’actuel 19e mondial a trouvé de quoi s’occuper puisqu’il suit des cours en ligne de la prestigieuse université d’Harvard : « J’ai toujours rêvé d’apprendre à Harvard. »