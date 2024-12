De 2004 à 2021, deux joueurs seule­ment se sont partagés le prix Stefan Edberg de l’es­prit sportif et du fair‐play : Roger Federer et Rafael Nadal.

Depuis, les noms se succèdent puis­qu’a­près Casper Ruud et Carlos Alcaraz, c’est au tour de Grigor Dimitrov de rece­voir ce trophée en 2024.

A special message from your 2024 Stefan Edberg Sportsmanship Award winner ! @GrigorDimitrov

« Je suis très recon­nais­sant à tous mes fans, à tous mes collègues, à tous ceux qui m’ont soutenu pendant tout ce temps. Je me sens très chan­ceux. Je vous remercie tous pour cette formi­dable récom­pense et je vais m’as­surer de conti­nuer à avancer et à m’ef­forcer d’être le meilleur », a réagi le Bulgare au micro de l’ATP.