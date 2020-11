Contrôlé positif au Covid-19 lors de l’Adria Tour organisé par Novak Djokovic en juin dernier, Grigor Dimitrov est l’un des sportifs ayant eu le plus de complications de santé. Pour la BBC, il a raconté cette expérience loin d’être réjouissante.

« Je n’aurais pas dû jouer aux États-Unis, mais j’avais besoin de me mettre au défi physiquement pour comprendre comment était mon corps. Il m’a toujours semblé faire deux pas en avant mais peut-être aussi un pas en arrière. Maintenant, je me sens beaucoup mieux – je n’ai plus besoin de faire de siestes ou quoi que ce soit. Mais parfois je me dis : « ce n’est plus la même chose ». J’espère juste que je n’attraperai plus le virus », a déclaré le Bulgare avant d’expliquer son choix de divulguer son test positif au grand public lors de l’Adria Tour.

« J’aurais pu rester à la maison sans dire un mot, non ? Mais je me suis dit « non, ce n’est pas la bonne chose à faire ». Il y avait beaucoup d’enfants à cet événement et j’avais peur que certains d’entre eux aient des pathologies antérieures. Aurais-je pu me regarder dans le miroir si je n’avais rien dit ? Non ». »