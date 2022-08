Dimitrov : « Tout le monde est très excité de regarder Nadal, Djokovic, Federer, de voir ce qu’ils font, comment ils se reposent, mais de mon point de vue, c’est juste très, très différent »

Interrogé sur l’in­fluence du Big3, Grigor Dimitrov a expliqué qu’il compre­nait l’at­ti­tude de la majo­rité de ses collègues mais qu’au fond cela ne le concer­nait pas vraiment.

« Bien sûr que Roger, Rafa, Nole influencent beau­coup les choses. Je pense que beau­coup de joueurs les admirent et tout le monde est très excité de les regarder, de voir ce qu’ils font, comment ils se reposent, ce qu’ils font, mais de mon point de vue, c’est juste très, très diffé­rent. Je veux dire, je pense que j’ai une excel­lente rela­tion avec chacun d’entre eux, et je pense que j’ai appris des choses très diffé­rentes de chacun d’entre eux, bien sûr. Mais pour moi person­nel­le­ment, j’ai eu la chance d’avoir beau­coup de bonnes personnes autour de moi tout au long de ma carrière pour me guider dans une sorte de mentalité »