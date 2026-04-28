137e mondial cette semaine, en quête de points et de confiance, Grigor Dimitrov a décidé de parti­ciper au Challenger d’Aix‐en‐Provence cette semaine où il débu­tera demain (mercredi) face à un Espagnol modes­te­ment classé 312e.

Interrogé par le compte, La Petite Balle Jaune, en marge du tournoi, le Bulgare a répondu à quelques ques­tions dont celle tant débattue du GOAT (ou plus grand joueur de tous les temps).

Et pour Grigor, le débat est clos depuis déjà long­temps, avec un heureux élu qui n’éton­nera pas grand monde.

« Qui est le GOAT ? En tant que joueur qui se déve­loppe d’an­nées en années, vous avez toujours le pion­nier dans votre tête, pour ce qu’il repré­sente. Et clai­re­ment pour moi Roger aura toujours cette place. »