137e mondial cette semaine, en quête de points et de confiance, Grigor Dimitrov a décidé de participer au Challenger d’Aix‐en‐Provence cette semaine où il débutera demain (mercredi) face à un Espagnol modestement classé 312e.
Interrogé par le compte, La Petite Balle Jaune, en marge du tournoi, le Bulgare a répondu à quelques questions dont celle tant débattue du GOAT (ou plus grand joueur de tous les temps).
Et pour Grigor, le débat est clos depuis déjà longtemps, avec un heureux élu qui n’étonnera pas grand monde.
« Qui est le GOAT ? En tant que joueur qui se développe d’années en années, vous avez toujours le pionnier dans votre tête, pour ce qu’il représente. Et clairement pour moi Roger aura toujours cette place. »
Publié le mardi 28 avril 2026 à 19:59