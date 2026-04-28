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Dimitrov tranche entre Federer, Nadal et Djokovic : « Qui est le GOAT ? Pour moi, c’est clair »

Par
Thomas S
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Tennis : Rolex Monte Carlo Masters 2025 - Atp -

137e mondial cette semaine, en quête de points et de confiance, Grigor Dimitrov a décidé de parti­ciper au Challenger d’Aix‐en‐Provence cette semaine où il débu­tera demain (mercredi) face à un Espagnol modes­te­ment classé 312e

Interrogé par le compte, La Petite Balle Jaune, en marge du tournoi, le Bulgare a répondu à quelques ques­tions dont celle tant débattue du GOAT (ou plus grand joueur de tous les temps). 

Et pour Grigor, le débat est clos depuis déjà long­temps, avec un heureux élu qui n’éton­nera pas grand monde. 

« Qui est le GOAT ? En tant que joueur qui se déve­loppe d’an­nées en années, vous avez toujours le pion­nier dans votre tête, pour ce qu’il repré­sente. Et clai­re­ment pour moi Roger aura toujours cette place. »

Publié le mardi 28 avril 2026 à 19:59

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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