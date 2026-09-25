Les images ont fait le tour du monde pendant l’US Open. Opposé à Mariano Navone au premier tour, Novak Djokovic s’était incliné à la surprise générale contre l’Argentin (7−6, 5–7, 4–6, 6–2, 6–1). Plus que le résultat, la détresse de l’homme aux 24 titres en Grand Chelem a retenu l’attention, en larmes dans le cinquième set.
Dans un entretien accordé à Bolavip, Grigor Dimitrov est revenu sur le déclin du Serbe, expliquant que nul ne peut battre la loi du temps.
« Les joueurs de tennis d’aujourd’hui sont tout simplement plus grands, plus forts, plus rapides, ce qui fait tout naturellement partie de l’évolution de ce sport, mais bien sûr, ce n’est pas facile de voir Djokovic vieillir, peut‐être un peu en difficulté. Quelle que soit votre force, d’un point de vue biologique, c’est inévitable que cela finisse par vous rattraper un jour ou l’autre. La nature suit son cours et cela arrivera forcément. Et quand on pratique un sport de compétition depuis tant d’années, avec les déplacements, le décalage horaire et tout ce qui va avec, cela finit par vous rattraper. D’une certaine manière, j’ai aussi l’impression que c’est normal. Il y a aussi d’autres aspects dans la vie que le tennis. »
Publié le vendredi 25 septembre 2026 à 10:00