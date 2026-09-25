Les images ont fait le tour du monde pendant l’US Open. Opposé à Mariano Navone au premier tour, Novak Djokovic s’était incliné à la surprise géné­rale contre l’Argentin (7−6, 5–7, 4–6, 6–2, 6–1). Plus que le résultat, la détresse de l’homme aux 24 titres en Grand Chelem a retenu l’at­ten­tion, en larmes dans le cinquième set.

Dans un entre­tien accordé à Bolavip, Grigor Dimitrov est revenu sur le déclin du Serbe, expli­quant que nul ne peut battre la loi du temps.

« Les joueurs de tennis d’aujourd’hui sont tout simple­ment plus grands, plus forts, plus rapides, ce qui fait tout natu­rel­le­ment partie de l’évolution de ce sport, mais bien sûr, ce n’est pas facile de voir Djokovic vieillir, peut‐être un peu en diffi­culté. Quelle que soit votre force, d’un point de vue biolo­gique, c’est inévi­table que cela finisse par vous rattraper un jour ou l’autre. La nature suit son cours et cela arri­vera forcé­ment. Et quand on pratique un sport de compé­ti­tion depuis tant d’années, avec les dépla­ce­ments, le déca­lage horaire et tout ce qui va avec, cela finit par vous rattraper. D’une certaine manière, j’ai aussi l’impression que c’est normal. Il y a aussi d’autres aspects dans la vie que le tennis. »