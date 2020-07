En marge de ses révélations liées au Covid-19, Grigor Dimitrov s’est aussi exprimé au sujet de l’US Open.

Le Bulgare dresse un constant assez réaliste de la situation : « Je n’ai pas décidé. Je ne sais pas si je pourrai récupérer rapidement ou prendre l’avion à nouveau. De plus, je sais que je dois de nouveau soumettre mon corps à un régime vraiment rigoureux. Ce serait ambitieux pour moi d’aller jouer car je ne sais pas comment mon corps va réagir. Je vais continuer à m’entraîner, continuer à voir où cela me mène physiquement mais aussi mentalement. Je pense que beaucoup de joueurs sont déstabilisés par la situation actuelle concernant la reprise aux Etats-Unis. Je pense donc qu’il y a trop de questions, et trop peu de réponses en ce moment. Tout le monde est sur le même bateau. Donc, quand toutes les informations seront connues, alors je pense que tout le monde pourra prendre ses décisions. »