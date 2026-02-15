AccueilATPDimitrov trouve un coach… et c’est un grand nom du circuit !
Quelques mois après s’être séparé de Jamie Delgado puis de Daniel Vallverdu, son entraî­neur pendant huit ans, Grigor Dimitrov aurait trouvé un nouveau coach… et il s’agit d’un nom très connu du circuit.

Selon Borislav Orlinov, du média bulgare Tenniskafe, le Bulgare sera désor­mais entraîné par l’ancien numéro 3 mondial et fina­liste de Wimbledon 2002, David Nalbandian, qui avait notam­ment coaché Miomir Kecmanovic entre 2021 et 2022.

Le duo fera ses débuts offi­ciels lors de l’ATP 500 d’Acapulco, au Mexique, du 23 au 28 février.

Revenu à Paris en novembre dernier après sa bles­sure au pectoral contractée à Wimbledon, alors qu’il menait 2–0 contre Jannik Sinner, Dimitrov (43e mondial) a entamé sa saison 2026 par trois défaites en quatre matchs.

Sur le papier, c’est une asso­cia­tion qui promet du spectacle !

Publié le dimanche 15 février 2026 à 15:59

