Quelques mois après s’être séparé de Jamie Delgado puis de Daniel Vallverdu, son entraîneur pendant huit ans, Grigor Dimitrov aurait trouvé un nouveau coach… et il s’agit d’un nom très connu du circuit.
Selon Borislav Orlinov, du média bulgare Tenniskafe, le Bulgare sera désormais entraîné par l’ancien numéro 3 mondial et finaliste de Wimbledon 2002, David Nalbandian, qui avait notamment coaché Miomir Kecmanovic entre 2021 et 2022.
Le duo fera ses débuts officiels lors de l’ATP 500 d’Acapulco, au Mexique, du 23 au 28 février.
Revenu à Paris en novembre dernier après sa blessure au pectoral contractée à Wimbledon, alors qu’il menait 2–0 contre Jannik Sinner, Dimitrov (43e mondial) a entamé sa saison 2026 par trois défaites en quatre matchs.
Sur le papier, c’est une association qui promet du spectacle !
Publié le dimanche 15 février 2026 à 15:59