Dimitry Tursunov n’a jamais eu sa langue dans sa poche.

l’an­cien entraî­neur de Sabalenka, Kontaveit, Raducanu et plus récem­ment de Belinda Bencic, a accordé une longue inter­view au site russe Championat dans laquelle il aborde de nombreux sujets comme celui du coup de foudre qu’il peut exister entre un entraî­neur et un joueur. Et d’après lui, c’est beau­coup. plus compliqué que cela.

L’ancien 20e joueur mondial s’ap­puie notam­ment sur les exemple de ses jeunes compa­triotes Daniil Medvedev et Andrey Rublev.

« Qui a dit que c’était le coup de foudre ? (Rires) Je me souviens de l’époque où je jouais moi‐même et où Medvedev venait aux tour­nois, et il chan­geait constam­ment d’en­traî­neur – Gilles (Cervara) venait, puis Lisnard (Jean‐René), puis quel­qu’un d’autre. À un moment donné, il a voyagé avec plusieurs entraî­neurs qui ont changé. À la fin, il a fini par trouver un accord. Fernando Vicente convient parfai­te­ment à Rublev grâce à son tempé­ra­ment, parce qu’Andrey est proba­ble­ment très fougueux, il a un psychisme plutôt mobile. Et Fernando peut quelque part le ralentir, l’aider à s’équi­li­brer. Mais la ques­tion est de savoir s’ils conviennent aux Russes en tant qu’en­traî­neurs. Chacun a son propre avis. Certains diront que Dana et Andrei ont besoin d’un autre entraî­neur. Je pense qu’il est diffi­cile de savoir s’ils ont raison ou tort. »