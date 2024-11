Lors d’une inter­view accordée au média russe Championnat, dans laquelle elle a critiqué le niveau général du circuit WTA actuel, l’an­cienne numéro 1 mondiale Dinara Safina a évoqué la forme actuelle de Daniil Medvedev.

« Je n’ai fait qu’une seule obser­va­tion à propos de Daniil à Turin. Il était telle­ment fatigué ! Je pense qu’il ne se souciait même plus du tournoi. Mon seul souhait était de lui dire : ‘Dan, repose‐toi, accroche ta raquette au mur. Jusqu’à ce que tu aies envie de t’en­traîner à nouveau, ne la ramasse même pas’. Sa condi­tion physique était en train de nuire à sa condi­tion émotion­nelle. Dana a donc besoin de se reposer. Deux victoires et vous rede­venez la meilleure version de vous‐même, et Daniil joue bien, il n’a rien perdu dans son jeu. Je suis sûre que Medvedev veut toujours remporter un deuxième Chelem. Mais en ce moment, il y a beau­coup de gens qui le veulent, les étoiles doivent s’aligner. »