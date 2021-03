Dans un entre­tien accordé à Tennis.com, Dinara Safina, ex‐numéro 1 mondial, a expliqué les raisons qui faisaient que le tennis russe se portait bien en ce moment : « Je pense que c’est lié à notre sang russe à nos origines. Nous sommes en général des gens très émotifs et nous prenons les choses très person­nel­le­ment. Aujourd’hui, il y a une vraie émula­tion. Tout le monde se pousse à la limite mais avec beau­coup de respect et d’amitié. L’ambiance est bonne. La riva­lité entre Rublev, Medvedev, Kachanov et main­te­nant Karatsev est saine. C’est la même chose qui s’est produite à mon époque avec Myskina, Dementieva, Zvonareva, Sharapova, et Kuzntesova. Nous nous sommes pous­sées à jouer notre meilleur tennis, à nous améliorer, et au bout du compte nous avons toutes construit un beau palmarès »