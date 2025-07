Ces dernières heures, The Coach a été attaqué de toutes parts sur les réseaux sociaux, notam­ment par Goran Ivanisevic, qui semble litté­ra­le­ment en avoir fait sa tête de Turc.

Lorsqu’il s’agit d’évoquer les rela­tions entre Patrick et ses anciennes joueuses, l’ancienne cham­pionne russe s’exprime en toute trans­pa­rence dans The Best Tennis Podcast :

« Au départ, la colla­bo­ra­tion entre Osaka et Mouratoglou m’a semblé très étrange. Honnêtement, je ne sais pas tout ; seules des sources fiables permettent de comprendre la raison de la suspen­sion de leur colla­bo­ra­tion. À ma connais­sance, Patrick est un excellent moti­va­teur. Nombreux sont ceux qui ont travaillé avec lui qui le savent. Il sait inspirer confiance en lui. »

Reste à savoir combien de temps le coach réputé restera éloigné du circuit mondial. Il a récem­ment été écarté par Naomi Osaka, qui l’a rapi­de­ment remplacé par Tomasz Wiktorowski, ancien entraî­neur d’Iga Świątek et d’Agnieszka Radwańska.