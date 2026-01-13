AccueilATPDino Prizmic (121e mondial) sur son idole, Novak Djokovic : "Je n'ai...
Dino Prizmic (121e mondial) sur son idole, Novak Djokovic : « Je n’ai pas revu Novak depuis ce match en Australie, mais il m’a dit certaines choses dont je me souviens »

Thomas S
Par Thomas S

Un an après avoir subti­lisé un set à son idole, Novak Djokovic, au premier tour de l’Open d’Australie, Dino Prizmic est de retour à Melbourne où il vient de se quali­fier pour le deuxième tour des qualifications. 

Interrogé par Tennis Channel au sujet de sa progres­sion, passé de la 301e à la 121e place mondiale en un an, le jeune croate s’est souvenu des mots de l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem, qui n’avait pas tari d’éloges à son sujet.

« Bien sûr, nous voulons tous faire nos preuves et être les meilleurs possibles au tennis, mais je ne pense pas à ça pour le moment. Mon objectif est de jouer du mieux que je peux et de briller dans les plus grands tour­nois », a déclaré Prizmic avant de pour­suivre sur son idole. « Je n’ai pas revu Novak depuis ce match en Australie, mais il m’a dit certaines choses dont je me souviens. Si j’en ai l’oc­ca­sion, j’ai­me­rais le revoir ici. »

Publié le mardi 13 janvier 2026 à 19:17

