Un an après avoir subtilisé un set à son idole, Novak Djokovic, au premier tour de l’Open d’Australie, Dino Prizmic est de retour à Melbourne où il vient de se qualifier pour le deuxième tour des qualifications.
Interrogé par Tennis Channel au sujet de sa progression, passé de la 301e à la 121e place mondiale en un an, le jeune croate s’est souvenu des mots de l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem, qui n’avait pas tari d’éloges à son sujet.
« Bien sûr, nous voulons tous faire nos preuves et être les meilleurs possibles au tennis, mais je ne pense pas à ça pour le moment. Mon objectif est de jouer du mieux que je peux et de briller dans les plus grands tournois », a déclaré Prizmic avant de poursuivre sur son idole. « Je n’ai pas revu Novak depuis ce match en Australie, mais il m’a dit certaines choses dont je me souviens. Si j’en ai l’occasion, j’aimerais le revoir ici. »
Publié le mardi 13 janvier 2026 à 19:17