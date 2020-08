Personne controversée du circuit, mais souvent informée de ce qu’il se passe en coulisses, Dirk Hordorff, qui est aussi vice-président de la Fédération Allemande a fait une énième sortie médiatique suite aux annonces des médias qui ont parlé d’une menace de boycott : « J’étais présent lors de la conversation téléphonique entre l’USTA, l’ATP et les joueurs, et je peux affirmer que l’on ne peut pas parler d’une menace de grève. Bien sûr, les joueurs veulent rentrer des Etats-Unis sans quarantaine, c’est évident. Et en fait tout avait été réglé jusqu’à ce que le tournoi de Madrid soit annulé. Avec Kitzbühel, il y aura probablement une solution, maintenant nous devons voir comment on peut avancer avec Rome et c’est cela qui est le plus difficile »