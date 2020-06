En organisant une grande réunion zoom, l’ATP voulait rassembler et unir l’ensemble des acteurs du tennis et des joueurs. L’instance dirigeante a finalement récolté tout l’inverse. Novak Djokovic, visiblement absent de cette réunion, a été critiqué violemment par Dirk Hordorff, le vice-président de la fédération allemande. Ce dernier a tweeté : « Fête et football à Belgrade, mais en tant que président du conseil des joueurs, il n’a pas eu le temps d’assister au Zoom avec 400 joueurs pour une réunion de l’ATP. Et après, il a envoyé un message WhatsApp pour s’opposer à l’US Open 2020. OMG (Oh mon Dieu). »

Le tweet a ensuite été supprimé quelques minutes plus tard, mais des internautes avaient pris le temps d’en faire une capture d’image. Depuis le début de la suspension du circuit, l’Allemand a beaucoup fait parler de lui. Il avait notamment critiqué l’idée de fusion entre l’ATP et la WTA de Roger Federer car selon lui, le Suisse « avait simplement besoin de plus de followers sur son compte Twitter ».