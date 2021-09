Après une saison catas­tro­phique, déjà terminée en raison d’une bles­sure au poignet, Dominic Thiem fait le ménage dans son équipe. Après avoir trouvé un nouvel agent, recruté le « pape du fitness », l’Autrichien se sépare de son physio­thé­ra­peute, Alex Stober, avec lequel il colla­bo­rait depuis 2015.

Ce dernier se sent trahi par son Thiem, qu’il a aidé à atteindre le sommet et gagner l’US Open 2020 notamment.

« J’ai été abso­lu­ment fidèle à Dominic pendant six ans – et puis il n’a même pas le courage de me dire que nous ne travaillons plus ensemble », s’est agacé Stober, qui a beau­coup de rancoeur, dans une inter­view accordée à Tennisnet.com.

Thiem veut revenir fort en 2022. Il est focus, prend des déci­sions fortes mais manque peut‐être de correc­tion envers ceux qui l’ont aidé.

L’aventure avec son célèbre entraî­neur, Gunter Bresnik, s’était déjà très mal terminée.