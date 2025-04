Près d’une semaine avant son grand retour fixé au Masters 1000 de Rome, devant son public, Jannik Sinner a été aperçu dans sa meilleure forme à l’en­traî­ne­ment sur la terre battue de Monte‐Carlo. Une vidéo a été trans­mise à notre rédaction.

L’Italien sait qu’il joue gros pour sa première appa­ri­tion sur le circuit ATP depuis trois mois, (après sa suspen­sion pour double contrôle positif au Clostebol) tant attendue de ses fans et scrutée par tous ses détrac­teurs. Et il se montre d’ores et déjà très puis­sant sur le prac­tice, un indi­ca­teur de sa grande motivation.

Reste à savoir si le numéro 1 mondial saura conserver cette place malgré la pres­sion sur ses épaules.