Pour la deuxième fois en quelques mois, Laslo Djere est en finale de l’ATP 250 de Sardaigne, à Cagliari. Déjà vain­queur en octobre dernier après une saison 2020 marquée par l’arrêt su circuit à cause de la pandémie, le Serbe de 25 ans se verrait bien réaliser le doublé sur l’île italienne. Opposé au local Lorenzo Sonego en finale, le Serbe s’est confié avant la rencontre et a évoqué ses souve­nirs d’en­fance avec un certain Novak Djokovic.

« Quand j’étais enfant, plusieurs joueurs de tennis étaient mes idoles, mais je les ai rencon­trés il y a long­temps. Quelqu’un comme Novak Djokovic, je l’ai rencontré quand j’étais enfant. Je me souviens l’avoir vu jouer en Coupe Davis et c’était aussi bon pour qu’ex­ci­tant pour moi. Je ne me souviens pas de tous les détails, parce que j’étais vrai­ment petit et très jeune, mais c’est sûr que cela m’a motivé à devenir un joueur de tennis. »