Alors que son asso­cia­tion, la PTPA (qu’il a co‐fondée en 2019 avec Vasek Pospisil), a lancé une action en justice contre l’ATP, la WTA, l’ITF et l’ITIA, Novak Djokovic n’est éton­nam­ment pas apparu dans la liste des joueurs ayant posé leur signa­ture pour s’as­so­cier à la procédure.

Le jour­na­liste de The Athletic, Matthew Futterman, a enquêté pour trouver une explication.

« Selon des personnes infor­mées dans le dossier, qui ont parlé sous le couvert de l’ano­nymat pour protéger les rela­tions, Djokovic a hésité à faire figurer son nom sur la plainte. Il a refusé, disent‐ils, afin de concen­trer l’ac­tion sur les joueurs de tennis en tant que collectif, plutôt que sur une bataille plus directe entre le plus grand joueur de tennis masculin de l’ère moderne et les orga­ni­sa­tions qui contrôlent son sport », peut‐on lire sur le site internet du média améri­cain toujours très bien informé.