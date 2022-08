Djokovic (à propos de la célébrité) : « Je n’aime vraiment pas cela pour être honnête, je l’accepte mais je n’aime pas me voir partout »

Alors que nous sommes actuel­le­ment en Serbie sur les traces de Novak Djokovic (voir les épisodes un, deux, trois et quatre), il a nous a paru impor­tant de revenir sur l’une de ses décla­ra­tions en 2020 lors d’une inter­view sur Youtube avec le jour­na­liste améri­cain Graham Bensinger. Un entre­tien dans lequel il révèle son aver­sion pour sa célébrité.

« Je n’aime pas telle­ment cela pour être honnête avec vous, vrai­ment pas. Je l’ac­cepte mais je n’aime pas ça, je n’aime pas me voir partout. Mais je sais que cela fait partie de ce que je fais et de mon succès. Mon père aime parti­cu­liè­re­ment montrer que son fils a du succès et je le comprends. Juste au‐dessus du restau­rant que mes parents dirigent, dans ce bâti­ment, il a la permis­sion, je suppose, de mettre d’énormes bannières de moi avec diffé­rents trophées et des choses qu’il aime, de sorte que vous pouvez le voir depuis l’au­to­route en entrant dans la ville. »