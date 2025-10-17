Même si cette demi‐finale de l’exhibition saoudienne « 6 Kings Slam » ne comptera pas pour l’ATP, Novak Djokovic vient d’enchaîner face à Jannik Sinner une sixième défaite consécutive – voire une septième en incluant celle subie l’an dernier dans cette même compétition.
Battu en une heure de jeu (6−4, 6–2), l’homme 24 titres du Grand Chelem a néanmoins gardé le sourire et salué le niveau de son adversaire.
« Je suis désolé que vous n’ayez pas pu voir un match plus long aujourd’hui. C’est sa faute. Pas la mienne. J’ai essayé de l’intimider un peu dans ce dernier jeu avec le score de 0–15, mais ça n’a pas marché. On aurait dit un train lancé à toute vitesse. Il frappait la balle de tous les côtés. Il était tout simplement trop fort. Bravo à lui et bonne chance pour la finale. »
Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 12:20