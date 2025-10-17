Même si cette demi‐finale de l’exhibition saou­dienne « 6 Kings Slam » ne comp­tera pas pour l’ATP, Novak Djokovic vient d’enchaîner face à Jannik Sinner une sixième défaite consé­cu­tive – voire une septième en incluant celle subie l’an dernier dans cette même compétition.

Battu en une heure de jeu (6−4, 6–2), l’homme 24 titres du Grand Chelem a néan­moins gardé le sourire et salué le niveau de son adversaire.

Novak Djokovic after losing to Jannik Sinner at the Six Kings Slam



“I’m sorry you couldn’t see a longer match today. It’s his fault. Not my fault. 😂I tried to inti­mi­date him a bit in that last game with the 0–15 point but it didn’t work. It felt like a runaway train. He was… pic.twitter.com/mYzshnhdFw — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 16, 2025

« Je suis désolé que vous n’ayez pas pu voir un match plus long aujourd’hui. C’est sa faute. Pas la mienne. J’ai essayé de l’in­ti­mider un peu dans ce dernier jeu avec le score de 0–15, mais ça n’a pas marché. On aurait dit un train lancé à toute vitesse. Il frap­pait la balle de tous les côtés. Il était tout simple­ment trop fort. Bravo à lui et bonne chance pour la finale. »