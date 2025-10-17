Accueil6 Kings SlamDjokovic à propos de Sinner, qui l'a encore battu : "C'est de...
Djokovic à propos de Sinner, qui l’a encore battu : « C’est de sa faute, pas la mienne ! »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Même si cette demi‐finale de l’exhibition saou­dienne « 6 Kings Slam » ne comp­tera pas pour l’ATP, Novak Djokovic vient d’enchaîner face à Jannik Sinner une sixième défaite consé­cu­tive – voire une septième en incluant celle subie l’an dernier dans cette même compétition.

Battu en une heure de jeu (6−4, 6–2), l’homme 24 titres du Grand Chelem a néan­moins gardé le sourire et salué le niveau de son adversaire.

« Je suis désolé que vous n’ayez pas pu voir un match plus long aujourd’hui. C’est sa faute. Pas la mienne. J’ai essayé de l’in­ti­mider un peu dans ce dernier jeu avec le score de 0–15, mais ça n’a pas marché. On aurait dit un train lancé à toute vitesse. Il frap­pait la balle de tous les côtés. Il était tout simple­ment trop fort. Bravo à lui et bonne chance pour la finale. »

Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 12:20

