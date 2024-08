Dans une chro­nique écrite pour Sky Sports, la consul­tante Laura Robson s’in­ter­roge sur la moti­va­tion de Novak Djokovic après son titre olym­pique, qui lui permet de combler le seul manque à son palmarès désor­mais parfait.

« Le 25e Grand Chelem ne semble pas très loin pour Novak, mais il fait une pause bien méritée. Est‐ce qu’il a envie de se présenter à l’US Open ? Il a réalisé quelque chose qu’il a décrit comme l’apogée de sa carrière spor­tive, donc je pense qu’il est assez diffi­cile de repartir de zéro après cela. Nous savons qu’il peut gagner ! Nous savons abso­lu­ment qu’il peut le faire, mais la ques­tion est de savoir s’il veut revenir si tôt. Comment peut‐on revivre un moment à la hauteur de celui où l’on remporte la médaille que l’on a toujours voulue ? Et il faut voir son retour en Serbie et la réac­tion du public. Ce sera diffi­cile d’ar­river à New York en pleine forme ! », a estimé l’ex‐27e joueuse mondiale.