Novak Djokovic est en pleine prépa­ra­tion pour ses trois derniers tour­nois de la saison : le Masters 1000 de Paris‐Bercy, Le Masters de Turin et la Coupe Davis.

La légende serbe, qui n’hé­site jamais à aider ses compa­triotes, en a donc profité pour s’en­traîner avec Bojana Jovanovic, retraitée depuis 2020.

« Je suis prêt pour une leçon. […] Trop de pres­sion. […] Félicitations, tu étais meilleure, évidem­ment. Je dois retourner à…

Le numéro 1 mondial a même perdu et a reconnu être tombé sur plus fort que lui. « Félicitations, tu étais meilleure, évidem­ment. Je dois retourner à l’en­traî­ne­ment et essayer d’at­teindre ce niveau », a déclaré le toujours aussi détendu Novak Djokovic.