Le média spécia­lisé Sportico a établi son clas­se­ment annuel des 100 spor­tifs les mieux payés au monde (compre­nant le salaire ou les gains en tournoi et les revenus complé­men­taires notam­ment liés au spon­so­ring et aux parte­na­riats avec des marques)

Seuls deux joueurs de tennis y figurent : le numéro 1 mondial Jannik Sinner, classé 43e avec 52,3 millions de dollars de revenus en 2024, et Carlos Alcaraz en 87e posi­tion avec 40,4 millions de dollars.

