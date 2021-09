Malgré sa défaite en finale, Novak Djokovic a pris de l’avance au clas­se­ment sur Daniil Medvedev. Huitième de fina­liste en 2019 et en 2020, il a gagné 1020 points supplé­men­taires. Finaliste en 2019, Daniil Medvedev a lui engrangé 800 points en plus. Le Serbe a donc encore 1353 points d’avance sur son dauphin, qui devra défendre pas mal de gros titres en cette fin d’année.

Sorti des quali­fi­ca­tions, le quart de fina­liste Botic van de Zandschulp, seul homme à avoir pris un set à Medvedev durant le tournoi, fait un incroyable bond de 55 places ! Il se retrouve 62e mondial.

Les autres quarts de fina­liste surprises, Carlos Alcaraz et Lloyd Harris montent respec­ti­ve­ment de 17 et 15 places et se retrouvent 38e et 31e.

Felix Auger‐Aliassime, demi‐finaliste, est aux portes du top 10.