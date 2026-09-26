Après sa tournée améri­caine cauche­mar­desque, Novak Djokovic a décidé de parti­ciper à l’ATP 500 de Pékin, du 30 septembre au 6 octobre, un tournoi qu’il n’avait plus disputé depuis 2015.

Bien arrivé dans la capi­tale chinoise, où il a triomphé six fois en six parti­ci­pa­tions, le Serbe a exprimé son excitation.

🚨Novak Djokovic has arrived at the Beijing airport. 🇨🇳



He’s back. 🎾 pic.twitter.com/pLeq93bxGp — Danny (@DjokovicFan_) September 26, 2026

« C’est génial d’être de retour ici à Beijing après onze années. Honnêtement, ça fait telle­ment long­temps. J’ai hâte de jouer devant vous et j’es­père qu’on pourra passer une très bonne semaine ensemble », a déclaré l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.