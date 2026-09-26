Après sa tournée américaine cauchemardesque, Novak Djokovic a décidé de participer à l’ATP 500 de Pékin, du 30 septembre au 6 octobre, un tournoi qu’il n’avait plus disputé depuis 2015.
Bien arrivé dans la capitale chinoise, où il a triomphé six fois en six participations, le Serbe a exprimé son excitation.
🚨Novak Djokovic has arrived at the Beijing airport. 🇨🇳— Danny (@DjokovicFan_) September 26, 2026
He’s back. 🎾 pic.twitter.com/pLeq93bxGp
« C’est génial d’être de retour ici à Beijing après onze années. Honnêtement, ça fait tellement longtemps. J’ai hâte de jouer devant vous et j’espère qu’on pourra passer une très bonne semaine ensemble », a déclaré l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.
Publié le samedi 26 septembre 2026 à 12:54