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Djokovic accueilli comme il se doit : « Honnêtement, ça fait telle­ment long­temps que je n’ai pas joué ici »

Par
Baptiste Mulatier
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Après sa tournée améri­caine cauche­mar­desque, Novak Djokovic a décidé de parti­ciper à l’ATP 500 de Pékin, du 30 septembre au 6 octobre, un tournoi qu’il n’avait plus disputé depuis 2015.

Bien arrivé dans la capi­tale chinoise, où il a triomphé six fois en six parti­ci­pa­tions, le Serbe a exprimé son excitation. 

« C’est génial d’être de retour ici à Beijing après onze années. Honnêtement, ça fait telle­ment long­temps. J’ai hâte de jouer devant vous et j’es­père qu’on pourra passer une très bonne semaine ensemble », a déclaré l’homme aux 24 titres du Grand Chelem. 

Publié le samedi 26 septembre 2026 à 12:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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