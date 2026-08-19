Novak Djokovic a récem­ment pris la parole en faveur d’une évolu­tion des règles du tennis, propo­sant notam­ment de tester des formats plus courts afin, selon lui, de rendre les matchs plus dyna­miques et de mieux capter l’attention du public. Une sortie qui n’avait pas fait l’unanimité, certains esti­mant que cette posi­tion pouvait égale­ment s’expliquer par le fait que le Serbe est aujourd’hui moins solide physi­que­ment qu’au sommet de sa carrière.

Interrogé par nos confrères italiens du Corriere della Sera sur les compa­rai­sons avec Lionel Messi, notam­ment en raison de leur longé­vité excep­tion­nelle au plus haut niveau, Djokovic en a profité pour discuter des diffé­rences entre le foot­ball et le tennis. À 39 ans, le Serbe recon­naît qu’il ne serait pas contre l’idée de ne jouer que 90 minutes, une décla­ra­tion qui fait forcé­ment écho à ses récentes prises de posi­tion sur la durée des matchs.

« Le tennis est un sport indi­vi­duel : il n’y a pas de rempla­ce­ments, vous ne pouvez pas vous arrêter cinq minutes sur le bord du court pendant que le jeu continue, vous n’avez pas de coéqui­piers pour vous aider. Vous êtes seul avec vous-même.Si vous passez une mauvaise journée, vous êtes éliminé. Le tennis est impi­toyable, brutal.Parfois, on me dit : “Nole, tu es comme Leo Messi…” Si seule­ment ! À 39 ans, j’aimerais bien ne jouer que 90 minutes » a déclaré Djokovic.