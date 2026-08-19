Novak Djokovic a récemment pris la parole en faveur d’une évolution des règles du tennis, proposant notamment de tester des formats plus courts afin, selon lui, de rendre les matchs plus dynamiques et de mieux capter l’attention du public. Une sortie qui n’avait pas fait l’unanimité, certains estimant que cette position pouvait également s’expliquer par le fait que le Serbe est aujourd’hui moins solide physiquement qu’au sommet de sa carrière.
Interrogé par nos confrères italiens du Corriere della Sera sur les comparaisons avec Lionel Messi, notamment en raison de leur longévité exceptionnelle au plus haut niveau, Djokovic en a profité pour discuter des différences entre le football et le tennis. À 39 ans, le Serbe reconnaît qu’il ne serait pas contre l’idée de ne jouer que 90 minutes, une déclaration qui fait forcément écho à ses récentes prises de position sur la durée des matchs.
« Le tennis est un sport individuel : il n’y a pas de remplacements, vous ne pouvez pas vous arrêter cinq minutes sur le bord du court pendant que le jeu continue, vous n’avez pas de coéquipiers pour vous aider. Vous êtes seul avec vous-même.Si vous passez une mauvaise journée, vous êtes éliminé. Le tennis est impitoyable, brutal.Parfois, on me dit : “Nole, tu es comme Leo Messi…” Si seulement ! À 39 ans, j’aimerais bien ne jouer que 90 minutes » a déclaré Djokovic.
Publié le mercredi 19 août 2026 à 20:25