Alors que la deuxième édition de l’exhibition, Six Kings Slam, a débuté ce mercredi en Arabie Saoudite en présence de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz et Stefanos Tsitsipas, les organisateurs de l’évènement ont demandé aux six participants de choisir le coup qu’ils aimeraient voler à l’un d’entre eux.
Et si l’Américain et le Grec ont tous les deux plébiscité Alcaraz, le premier pour son coup droit le second pour son service, Djokovic, Alcaraz et Sinner ont tous les trois choisi le service de Zverev, tandis que l’Allemand s’est orienté vers le retour du Serbe.
What shot do our Six Kings wish they could steal ? Bravo, @AlexZverev!! 👏
Carlos Alcaraz : « Le service de Zverev
Jannik Sinner : Le service de Zverev
Novak Djokovic : Le service de Zverev
Stefanos Tsitsipas : L’amortie d’Alcaraz
Alexander Zverev : Je prendrais probablement le retour de Djokovic
Taylor Fritz : Le coup droit d’Alcaraz. »
Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 16:46