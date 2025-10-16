Accueil6 Kings SlamDjokovic, Alcaraz et Sinner tous jaloux de Zverev pour une raison bien...
Djokovic, Alcaraz et Sinner tous jaloux de Zverev pour une raison bien précise

Thomas S
Par Thomas S

Alors que la deuxième édition de l’ex­hi­bi­tion, Six Kings Slam, a débuté ce mercredi en Arabie Saoudite en présence de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz et Stefanos Tsitsipas, les orga­ni­sa­teurs de l’évè­ne­ment ont demandé aux six parti­ci­pants de choisir le coup qu’ils aime­raient voler à l’un d’entre eux.

Et si l’Américain et le Grec ont tous les deux plébis­cité Alcaraz, le premier pour son coup droit le second pour son service, Djokovic, Alcaraz et Sinner ont tous les trois choisi le service de Zverev, tandis que l’Allemand s’est orienté vers le retour du Serbe. 

Carlos Alcaraz : « Le service de Zverev
Jannik Sinner : Le service de Zverev
Novak Djokovic : Le service de Zverev
Stefanos Tsitsipas : L’amortie d’Alcaraz
Alexander Zverev : Je pren­drais proba­ble­ment le retour de Djokovic
Taylor Fritz : Le coup droit d’Alcaraz. »

Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 16:46

