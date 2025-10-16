Alors que la deuxième édition de l’ex­hi­bi­tion, Six Kings Slam, a débuté ce mercredi en Arabie Saoudite en présence de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz et Stefanos Tsitsipas, les orga­ni­sa­teurs de l’évè­ne­ment ont demandé aux six parti­ci­pants de choisir le coup qu’ils aime­raient voler à l’un d’entre eux.

Et si l’Américain et le Grec ont tous les deux plébis­cité Alcaraz, le premier pour son coup droit le second pour son service, Djokovic, Alcaraz et Sinner ont tous les trois choisi le service de Zverev, tandis que l’Allemand s’est orienté vers le retour du Serbe.

What shot do our Six Kings wish they could steal ? Bravo, @AlexZverev!! 👏 pic.twitter.com/byFrE7hGEF — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 15, 2025

Carlos Alcaraz : « Le service de Zverev

Jannik Sinner : Le service de Zverev

Novak Djokovic : Le service de Zverev

Stefanos Tsitsipas : L’amortie d’Alcaraz

Alexander Zverev : Je pren­drais proba­ble­ment le retour de Djokovic

Taylor Fritz : Le coup droit d’Alcaraz. »