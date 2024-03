La bombe du jour !

Absent du Masters 1000 de Miami et de retour à l’en­traî­ne­ment sur terre battue, Novak Djokovic annonce ce mercredi la fin de sa très fruc­tueuse colla­bo­ra­tion avec son entraî­neur, Goran Ivanisevic. Le numéro 1 mondial a rendu un magni­fique hommage au Croate avec qui il se sépare en bons termes.

« Je me souviens clai­re­ment du moment où j’ai invité Goran à faire partie de mon équipe. C’était en 2018, et Marian (Vajda) et moi cher­chions à innover et à apporter un peu de magie à notre duo. En fait, nous n’avons pas seule­ment apporté un nouveau service : aussi beau­coup de rires, de plaisir, de clas­se­ments n°1 en fin d’année, de records battus et 12 autres Grands Chelems (et quelques finales) au comp­teur depuis lors. Ai‐je mentionné un peu de drame aussi ? Goran et moi avons décidé d’ar­rêter de travailler ensemble il y a quelques jours. Notre rela­tion sur le court a connu des hauts et des bas, mais notre amitié a toujours été solide comme le roc. En fait, je suis fier de dire (je ne suis pas sûr qu’il le soit) qu’en plus d’avoir gagné des tour­nois ensemble, nous avons égale­ment eu une bataille paral­lèle à Parchisi (jeu des petits chevaux, ndlr)… pendant de nombreuses années. Et ce tournoi ne s’ar­rête jamais pour nous. Merci pour tout mon ami. Je t’aime. »

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem continue d’ap­porter de grands chan­ge­ments au sein de son équipe, deux ans après la fin de sa colla­bo­ra­tion avec son coach histo­rique Marian Vajda et quelques mois après le départ de son agent, Eduardo Artali.

Reste à savoir si Nole conti­nuera unique­ment avec son ami Carlos Gomez‐Herrera à ses côtés ou s’il enga­gera un nouvel entraî­neur dans les prochaines semaines.