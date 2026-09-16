C’est la nouvelle de la journée : Novak Djokovic a annoncé la date de son retour sur les courts en compétition.
Sans nouvelle du Serbe depuis son élimination prématurée à l’US Open, et alors qu’aucune date de retour n’avait encore été communiquée, le suspense est désormais levé. On le sait, Djokovic limite de plus en plus le nombre de tournois auxquels il participe afin de cibler ses objectifs. Ce mardi, il a annoncé sur son compte Instagram qu’il ferait son retour à l’occasion du China Open, à Pékin.
« Je suis très heureux d’annoncer que je suis de retour après de nombreuses années à Pékin pour jouer le China Open. Je suis très excité à l’idée de revenir et de jouer devant vous tous au Centre national de tennis, dans l’un des plus beaux lieux que nous avons dans le tennis, un endroit où j’ai des souvenirs incroyables et où j’ai connu de grands succès au cours de ma carrière. Je tiens à remercier tous les fans chinois pour leur soutien constant au fil des ans. », a déclaré Novak Djokovic sur son compte Instagram.
Un ATP 500 qui s’annonce particulièrement relevé, avec notamment la présence des numéros un et deux mondiaux, Alexander Zverev et Jannik Sinner. Le tournoi se disputera du 30 septembre au 6 octobre.
Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 14:18