C’est la nouvelle de la journée : Novak Djokovic a annoncé la date de son retour sur les courts en compétition.

Sans nouvelle du Serbe depuis son élimi­na­tion préma­turée à l’US Open, et alors qu’aucune date de retour n’avait encore été commu­ni­quée, le suspense est désor­mais levé. On le sait, Djokovic limite de plus en plus le nombre de tour­nois auxquels il parti­cipe afin de cibler ses objec­tifs. Ce mardi, il a annoncé sur son compte Instagram qu’il ferait son retour à l’occasion du China Open, à Pékin.

Djokovic will play Beijing for the first time since 2015.



He usually likes to play Shanghai as well so I would think those are likely his last 2 events of the season, its possible he plays Paris but he has skipped that in 2024 and 2025 to get a longer offseason one year and… https://t.co/w04vGxSu3p — Tennis Updates (@TennisUpdates26) September 16, 2026

« Je suis très heureux d’annoncer que je suis de retour après de nombreuses années à Pékin pour jouer le China Open. Je suis très excité à l’idée de revenir et de jouer devant vous tous au Centre national de tennis, dans l’un des plus beaux lieux que nous avons dans le tennis, un endroit où j’ai des souve­nirs incroyables et où j’ai connu de grands succès au cours de ma carrière. Je tiens à remer­cier tous les fans chinois pour leur soutien constant au fil des ans. », a déclaré Novak Djokovic sur son compte Instagram.

Un ATP 500 qui s’annonce parti­cu­liè­re­ment relevé, avec notam­ment la présence des numéros un et deux mondiaux, Alexander Zverev et Jannik Sinner. Le tournoi se dispu­tera du 30 septembre au 6 octobre.