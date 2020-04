Dans une longue lettre publiée sur son compte Facebook, le joueur sicilien Omar Giacalone, âgé de 28 ans et actuellement 874ème à l’ATP, interroge le numéro 1 mondial Novak Djokovic sur le choix d’avoir fixé le niveau minimum de 700ème mondial pour recevoir une aide : « Vous êtes l’un des rares à penser aux joueurs de second rang. Mais malgré tout, vous avez involontairement créé des groupes supplémentaires compte tenu de votre volonté d’aider économiquement uniquement les joueurs entre 250 et 700. Je suis d’avis qu’en ce moment difficile, personne ne devrait se sentir victime de discrimination et tous ceux qui essaient de vivre par ce sport, qu’ils s’efforcent de pratiquer tous les jours (donc les joueurs jusqu’à la position de 1000 au lieu de 700) doivent pouvoir être compris dans ce projet de fonds de soutien. »

Cette intervention pose le problème de la limite de l’exercice lié à un aide. Jusqu’où s’arrête-t-elle ? A qui elle s’adresse ? Est-elle juste ? Dominic Thiem, lui, a tranché.