L’homme aux 24 titres du Grand Chelem, Novak Djokovic, a reçu le Globe Soccer Award 2025, récom­pen­sant un athlète hors foot­ball cette année ayant « un impact mondial au‐delà de son sport. » Le trophée a été remis par Cristiano Ronaldo au Serbe lors d’une céré­monie à Dubaï dimanche soir.

Cristiano Ronaldo presents Novak Djokovic with the Globe Sports Award.



A moment.



« Je suis très recon­nais­sant d’en­tendre ces mots de sa part et de pouvoir le consi­dérer comme mon ami. Vous voyez quel­qu’un qui a tout gagné, et qui en veut encore plus. Même si nous prati­quons des sports diffé­rents, nous pouvons nous soutenir mutuel­le­ment et montrer aux géné­ra­tions futures qu’il n’y a pas de limites. Ce prix envoie un message puis­sant. Le sport peut changer des vies. Quand Cristiano dit qu’il atteindra les 1 000 buts, vous voyez le pouvoir de l’es­prit. L’esprit contrôle tout », a réagi Nole sur la scène.