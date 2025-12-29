L’homme aux 24 titres du Grand Chelem, Novak Djokovic, a reçu le Globe Soccer Award 2025, récompensant un athlète hors football cette année ayant « un impact mondial au‐delà de son sport. » Le trophée a été remis par Cristiano Ronaldo au Serbe lors d’une cérémonie à Dubaï dimanche soir.
Cristiano Ronaldo presents Novak Djokovic with the Globe Sports Award.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 28, 2025
A moment.
pic.twitter.com/3V25K4HrZd
« Je suis très reconnaissant d’entendre ces mots de sa part et de pouvoir le considérer comme mon ami. Vous voyez quelqu’un qui a tout gagné, et qui en veut encore plus. Même si nous pratiquons des sports différents, nous pouvons nous soutenir mutuellement et montrer aux générations futures qu’il n’y a pas de limites. Ce prix envoie un message puissant. Le sport peut changer des vies. Quand Cristiano dit qu’il atteindra les 1 000 buts, vous voyez le pouvoir de l’esprit. L’esprit contrôle tout », a réagi Nole sur la scène.
Publié le lundi 29 décembre 2025 à 08:14