AccueilATPDjokovic, après avoir été honoré par une légende du sport : "Ce...
ATP

Djokovic, après avoir été honoré par une légende du sport : « Ce prix envoie un message puis­sant. Même si nous prati­quons des disci­plines diffé­rentes, nous pouvons montrer aux géné­ra­tions futures qu’il n’y a pas de limites »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

173

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem, Novak Djokovic, a reçu le Globe Soccer Award 2025, récom­pen­sant un athlète hors foot­ball cette année ayant « un impact mondial au‐delà de son sport. » Le trophée a été remis par Cristiano Ronaldo au Serbe lors d’une céré­monie à Dubaï dimanche soir. 

« Je suis très recon­nais­sant d’en­tendre ces mots de sa part et de pouvoir le consi­dérer comme mon ami. Vous voyez quel­qu’un qui a tout gagné, et qui en veut encore plus. Même si nous prati­quons des sports diffé­rents, nous pouvons nous soutenir mutuel­le­ment et montrer aux géné­ra­tions futures qu’il n’y a pas de limites. Ce prix envoie un message puis­sant. Le sport peut changer des vies. Quand Cristiano dit qu’il atteindra les 1 000 buts, vous voyez le pouvoir de l’es­prit. L’esprit contrôle tout », a réagi Nole sur la scène. 

Publié le lundi 29 décembre 2025 à 08:14

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !
Article suivant
Kyrgios, après sa victoire contre Sabalenka : « Je pense que peu de gens auraient accepté de se retrouver dans cette situa­tion. Surtout dans ma position »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.