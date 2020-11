Lors de sa conférence de presse d’après match face à Sonego, Novak Djokovic a pu aussi aborder d’autres sujets que ceux liés à l’actualité immédiate. Il a notamment évoqué sa « retraite ».

On risque de voir Novak Djokovic longtemps sur les courts du monde entier : « J’attends avec impatience cette prochaine phase de ma vie et de ma carrière. J’ai un club de tennis à Belgrade qui deviendra très bientôt une académie, nous avons de grands projets avec ça, c’est la prochaine étape logique. Je pense que le tennis m’a beaucoup apporté, je veux transmettre mes connaissances, mon expérience et mon énergie aux générations futures, en particulier en Serbie et dans les Balkans. Nous avons beaucoup de talent, mais nous n’avons pas de système et d’ordre » a déclaré le numéro 1 mondial.

Mieux, Nole se voit bien dans la peau d’un coach comme il le précise : « Je ne suis pas l’un des ceux qui sont saturés de tennis. J’aime vraiment le tennis. Après ma carrière, je veux m’essayer dans le rôle de mentor, d’entraîneur. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve, mais j’essaie de promouvoir le tennis chaque fois que je le peux »