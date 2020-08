Alors qu’une rupture s’est créée entre Novak Djokovic, Vasek Pospisil, d’autres joueurs, et l’ATP, l’organisation du tournoi de Wimbledon a défendu l’instance du tennis mondial.

« Nous avons plus que jamais besoin de collaboration et de relations solides, et nous soutenons pleinement l’ATP dans son rôle de représentation des meilleurs intérêts des joueurs tout au long de ce processus », écrit l’association.

Comme l’ATP, Wimbledon a prôné l’unité. « Il est de notre responsabilité de faire en sorte que notre sport sort de cette crise avec des bases solides sur lesquelles nous pouvons bâtir. C’est le moment d’une collaboration encore plus grande, pas d’une division ; un moment pour réfléchir et agir dans le meilleur intérêt du sport, maintenant et pour l’avenir. Lorsque nous travaillons ensemble, nous sommes un sport plus fort. »