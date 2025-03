Novak a été inter­rogé au sujet de la pépite brési­lienne. Selon Nole, l’ar­rivée d’un cham­pion brési­lien serait une très bonne nouvelle pour le tennis.

« Je ne le connais pas très bien person­nel­le­ment, mais d’après ce que j’ai vu sur le terrain, non seule­ment sa façon de jouer, mais aussi la façon dont il se comporte et dont les gens autour de lui semblent avoir un très bon niveau d’équi­libre, de profes­sion­na­lisme et de dévoue­ment, comme ce que nous avons vu ces dernières années avec Alcaraz. Il a le poten­tiel pour devenir une véri­table super­star de ce jeu. Aucun doute là‐dessus. Je viens égale­ment du Brésil, l’un des plus grands pays du monde, où ils aiment le tennis, aiment le sport, ce sont des gens très passionnés. Ce serait formi­dable pour notre sport d’avoir une super­star brési­lienne, la première grande super­star depuis Gustavo « Guga » Kuerten, qui était une idole pour tant d’en­fants, un gars incroyable et un grand cham­pion. Oui, je lui souhaite le meilleur »