Si l’un de ses plus grands rivaux a mis un terme à sa carrière, Novak Djokovic n’a lui pas du tout l’in­ten­tion de ranger ses raquettes. Il n’a « que » 35 ans, Roger Federer 41 ans. Le Serbe pense qu’il a encore du temps devant lui pour remporter d’autres grands tour­nois. Il a sans doute l’ob­jectif en ligne de mire de dépasser Rafael au nombre de titres du Grand Chelem.

« Je ne me sens pas encore si vieux que ça, pour être honnête, pas assez vieux pour clore ma carrière. Je sens encore que mon corps me répond bien, qu’il m’écoute bien. C’est la clé, je pense, quand vous avez plus de 35 ans. Je pense que vous sentez que les choses sont diffé­rentes de ce qu’elles étaient à 25 ans, c’est sûr. Votre corps réagit diffé­rem­ment lors de certaines compé­ti­tions ou quand vous jouez plusieurs semaines de suite. J’ajuste mon plan­ning, je ne joue pas autant qu’il y a quelques années. Je veux conti­nuer à gagner les plus gros tour­nois. Et je n’ai pas ma fin de carrière comme horizon pour le moment. Je ne peux pas vous donner un nombre d’an­nées », a confié Nole en confé­rence de presse.