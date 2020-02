Pendant la phase finale de la Coupe Davis à Madrid, Novak Djokovic avait accordé un entretien à la chaine YouTube de la compétition. La vidéo a été diffusée cette semaine et le numéro 1 mondial affiche une certaine admiration pour deux jeunes joueurs canadiens : « En termes de talent, je choisis Félix (Auger-Aliassime) et Denis (Shapovalov) qui sont deux joueurs uniques. Ils sont jeunes et ils n’ont pas encore répondu aux attentes. Leur potentiel est énorme et ils ont très bien joué. Ils s’améliorent avec professionnalisme et et dévouement. Ce sont des bons gars en dehors du court et je pense qu’un avenir radieux les attend. »