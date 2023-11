Lors de son passage en confé­rence de presse ce dimanche après sa victoire sur le Masters de Turin, Novak Djokovic, inter­rogé sur la nouvelle géné­ra­tion incarnée par Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Holger Rune, a réaf­firmé sa volonté de riva­liser avec eux le plus long­temps possible.

« Quand ils jouent contre moi, je veux qu’ils sentent qu’ils devront jouer le meilleur tennis possible pour gagner. Cela aide menta­le­ment à aborder le match. Je pense que plus je gagne, plus ce genre d’aura grandit. Bien sûr, cela ne vous fera pas gagner le match, mais cela peut vous donner un petit pour­cen­tage, un petit avan­tage. Rune, Alcaraz (20 ans tous les deux) et Sinner sont les trois prochains grands, ils vont porter ce sport. Moi, je m’ac­cro­cherai aussi long­temps que j’en aurai envie. Aussi long­temps que je serai capable de gagner contre eux, je conti­nuerai. Pourquoi s’ar­rêter si vous conti­nuez à gagner les plus grands titres ? Une fois qu’ils commen­ce­ront à me botter les fesses, j’en­vi­sa­gerai proba­ble­ment de faire une petite pause ou peut‐être une pause perma­nente dans le tennis professionnel. »