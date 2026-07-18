Interrogé sur la chaîne améri­caine CBS à l’issue de l’avant‐première de son docu­men­taire à New York, Novak Djokovic est revenu sur sa défaite en demi‐finale de Wimbledon face au numéro un mondial, Jannik Sinner.

Sans cher­cher à mini­miser la perfor­mance de son adver­saire, le Serbe a expliqué que son quart de finale histo­rique, le plus long de l’his­toire de Wimbledon, disputé face à Felix Auger‐Aliassime, lui avait laissé d’im­por­tantes séquelles physiques. Deux jours plus tard, il recon­naît ne pas avoir été à 100 % de ses capa­cités au moment d’af­fronter l’Italien.

Djokovic on his Wimbledon semi‐final loss to Sinner :



“Not to take anything away from Sinner, but I didn’t physi­cally recover after my previous 5h15m quar­ter­final.”



Not to take anything from you, Novak — but what about if you had to play your quar­ter­final at AO26 before facing… — TNNSLVR | SinnerRascal (@TNNSLVR) July 17, 2026

« Ce n’est pas pour enlever quoi que ce soit à Sinner mais je n’ai tout simple­ment pas pu me réta­blir complè­te­ment pour les demi‐finales et je n’étais pas aussi en forme que je l’aurais voulu » a déclaré Novak Djokovic.



