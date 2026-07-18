Interrogé sur la chaîne américaine CBS à l’issue de l’avant‐première de son documentaire à New York, Novak Djokovic est revenu sur sa défaite en demi‐finale de Wimbledon face au numéro un mondial, Jannik Sinner.
Sans chercher à minimiser la performance de son adversaire, le Serbe a expliqué que son quart de finale historique, le plus long de l’histoire de Wimbledon, disputé face à Felix Auger‐Aliassime, lui avait laissé d’importantes séquelles physiques. Deux jours plus tard, il reconnaît ne pas avoir été à 100 % de ses capacités au moment d’affronter l’Italien.
« Ce n’est pas pour enlever quoi que ce soit à Sinner mais je n’ai tout simplement pas pu me rétablir complètement pour les demi‐finales et je n’étais pas aussi en forme que je l’aurais voulu » a déclaré Novak Djokovic.
Publié le samedi 18 juillet 2026 à 08:44