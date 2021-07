Lors de confé­rence de presse, Novak Djokovic est revenu sur le moment où il a commencé à croire en ses chances en terme de records et de titres du Grand Chelem : « Il y a quelques années, je n’y pensais pas du tout car j’étais un peu loin du compte aussi. Et puis, il y a trois ans, quand j’ai commencé à me rappro­cher, j’ai compris que je devais y croire, que cela était possible, que cela pouvait être un objectif. Le premier que je me suis fixé était celui concer­nant les semaines à la place de numéro 1 mondial, il me tenait vrai­ment à coeur. C’est tout simple­ment fou que je sois parvenu à faire cela en même temps, la même année, que les titres en Grand Chelem. Cela je ne pouvais y penser à l’avance, c’est tota­le­ment incroyable »