Hormis sa finale à Miami (perdue contre Jakub Mensik), Novak Djokovic a été éliminé dès son entrée en lice à Doha, Indian Wells, Monte‐Carlo et enfin à Madrid, où il a déclaré ceci après sa défaite contre Matteo Arnaldi :

« La pres­sion fait partie du sport et de ce que nous faisons au plus haut niveau, donc elle ne dispa­raîtra jamais. C’est juste un autre type de pres­sion. Mais à chaque fois que j’entre sur le terrain, je ressens la nervo­sité, le stress, tout ce que les autres joueurs ressentent, et l’ex­ci­ta­tion aussi. J’aime toujours la compé­ti­tion, mais c’est devenu un peu plus diffi­cile pour moi, pour être honnête », a avoué l’homme aux 24 titres du Grand Chelem dans des propos relayés par L’Equipe.