De passage en confé­rence de presse à l’oc­ca­sion de l’ATP 250 d’Adélaide qui aura lieu du 1er au 8 janvier, Novak Djokovic s’est exprimé sur plusieurs sujets dont son retour sur le terri­toire austra­lien an un après sa doulou­reuse expul­sion du terri­toire. Également ques­tionné sur la montée en puis­sance de la nouvelle géné­ra­tion incarnée par Alcaraz et Rune, le Serbe ne s’est pas montré plus inquiet que cela.

« J’ai toujours confiance en moi et je peux gagner tous les tour­nois auxquels je parti­cipe. Je pense qu’avec la carrière que j’ai eue, je mérite d’avoir ce genre de concen­tra­tion mentale. Bien sûr, les choses sont diffé­rentes. Beaucoup de jeunes de la nouvelle géné­ra­tion évoluent, mais avec Nadal, nous sommes toujours là et forts parmi les plus âgés. La saison 2022 a été une année de fête pour les plus grands comme Federer et Serena Williams. C’était triste de les voir se retirer du tennis. Nous avons de grands joueurs qui vont porter ce jeu de la meilleure façon possible, hommes et femmes. Je sais ce que je dois faire pour riva­liser avec eux, afin d’être l’un des préten­dants au titre ici, à Adélaide, et à Melbourne. Les bons souve­nirs et la bonne histoire que j’ai sur le sol austra­lien me donnent des senti­ments posi­tifs et la convic­tion que je peux encore aller loin. »