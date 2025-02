Novak Djokovic avait beau­coup de choses à dire dans sa récente inter­view accordée au média serbe, Vijesti.

Et après avoir offi­cia­lisé son retour à la compé­ti­tion, refait l’his­toire suite à son abandon à l’Open d’Australie ou encore affiché sa préfé­rence entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, le Serbe a expliqué pour­quoi il conti­nuait à jouer alors qu’il n’a pour­tant plus rien à prouver.

« Beaucoup de personnes autour de moi se demandent pour­quoi je continue à faire ça alors que j’ai déjà tout gagné et tout accompli dans le tennis. La réponse est simple. C’est avant tout à cause de mon amour pour le tennis, pour le sport. Deuxièmement, il y a aussi le fait que je pense que le tennis est le domaine dans lequel je me déve­loppe le plus en tant que personne. Aussi étrange que cela puisse paraître, mais sur le court de tennis pendant un match, je passe par un million d’émo­tions – certaines sont belles, d’autres sont pires. Il y a des doutes, des critiques, de l’ex­tase, du plaisir, de la colère, de la rage, tout cela. De plus, j’ai l’impression que je peux conti­nuer à inspirer la jeune géné­ra­tion à prendre une raquette. Cela me motive, cela me donne de la force. J’aimerais que tout le monde commence à jouer au tennis, mais je serais heureux qu’ils fassent n’im­porte quel sport, avec ou sans ballon, car l’ac­ti­vité est essen­tielle, pour la santé et tout le reste, dès le plus jeune âge. »