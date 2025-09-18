Lors de son podcast avec Jay Shetty, enregistré avant l’US Open, Novak Djokovic a expliqué pourquoi il refusait de nombreux contrats publicitaires.
« J’ai refusé de nombreuses entreprises parce qu’elles ne correspondaient pas à mes valeurs. Il m’est difficile de représenter quelque chose et de le recommander à des millions de personnes sans y croire. Je ne boirais jamais cette boisson ou ne mangerais jamais cela, peu importe. Si cela ne correspond pas à ma philosophie, cela ne fonctionnera pas. Ce n’est pas idéal pour mes agents, mais j’ai l’esprit tranquille car je sais que je fais quelque chose de juste », a déclaré l’homme aux 24 titres du Grand Chelem dans des propos relayés par Tennis World USA.
Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 09:22