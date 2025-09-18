Lors de son podcast avec Jay Shetty, enre­gistré avant l’US Open, Novak Djokovic a expliqué pour­quoi il refu­sait de nombreux contrats publicitaires.

« J’ai refusé de nombreuses entre­prises parce qu’elles ne corres­pon­daient pas à mes valeurs. Il m’est diffi­cile de repré­senter quelque chose et de le recom­mander à des millions de personnes sans y croire. Je ne boirais jamais cette boisson ou ne mange­rais jamais cela, peu importe. Si cela ne corres­pond pas à ma philo­so­phie, cela ne fonc­tion­nera pas. Ce n’est pas idéal pour mes agents, mais j’ai l’es­prit tran­quille car je sais que je fais quelque chose de juste », a déclaré l’homme aux 24 titres du Grand Chelem dans des propos relayés par Tennis World USA.