En confé­rence de presse, Novak Djokovic a évoqué la montée en puis­sance des jeunes comme Alcaraz, Rune, Auger‐Aliassime.

« Je pense que chaque géné­ra­tion a de grands talents à offrir. Ce qu’Alcaraz a fait cette dernière saison a été extrê­me­ment impres­sion­nant et histo­rique pour notre sport, pour lequel il mérite des éloges, sans aucun doute. Il est numéro un mondial, il n’y a pas de sommet plus élevé à gravir, et il a déjà remporté un Grand Chelem. Nous verrons beau­coup d’Alcaraz et de Rune à l’avenir. Il y a aussi Felix, qui joue le tennis de sa vie ces derniers mois. Musetti prend égale­ment de l’assurance »