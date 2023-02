Novak Djokovic a abordé de nombreux sujets ce mercredi lors de sa confé­rence de presse à Belgrade même s’il a déçu certaines personnes en refu­sant par exemple de montrer les preuves de sa bles­sures aux ischio‐jambiers contractée en Australie.

Alors qu’il vient d’égaler le record de Steffi Graf avec 377 semaines à la place de numéro un mondial et qu’il est désor­mais recordman du nombre de victoires en Grand Chelem avec Rafael Nadal, le Serbe ne compte pour l’ins­tant pas s’ar­rêter en si bon chemin.

« D’un point de vue profes­sionnel, je veux conti­nuer à écrire l’his­toire de ce sport. Certaines personnes disent que c’est arro­gant quand j’en parle ouver­te­ment, mais je pense qu’il est normal d’être ouvert sur ses objec­tifs et ses ambi­tions. Une chose qui m’a permis d’avoir autant de succès est que je suis toujours concentré sur le prochain défi, car les gens ne cessent de me poser des ques­tions sur le passé ou sur l’avenir. Bien sûr, j’ai un plan à long terme avec mon équipe, un calen­drier de six mois afin de me préparer de la meilleure façon possible, mais la majeure partie de mon énergie – menta­le­ment et émotion­nel­le­ment – repose toujours sur la prochaine chose que je dois faire. Même à l’en­traî­ne­ment suivant, je peux être exigeant et je cherche toujours à donner le meilleur de moi‐même, et je demande à mon équipe de faire de même, alors ils ont parfois du mal avec moi. Vous pouvez appeler cela une légère obses­sion avec tous les détails qui composent le sport. Vous pouvez trouver ce trait chez de nombreux grands athlètes, Kobe Bryant par exemple. »