Lors de sa confé­rence de presse d’après match, Novak s’est exprimé sur l’an­nonce faite récem­ment par Rafael Nadal qui a confirmé son retour en 2024.

Pour le numéro 1 mondial, c’est une très bonne nouvelle.

« C’est très bien pour l’his­toire de notre sport que je puisse avoir encore l’oc­ca­sion de pouvoir affronter Rafael Nadal. Rafa et moi, cela reste l’un des plus grandes riva­lités de ce sport notam­ment si on comp­ta­bi­lise le nombre d’af­fron­te­ments, donc j’es­père vrai­ment pouvoir l’af­fronter à nouveau »

On rappelle que Novak et Rafa se sont affrontés 59 fois.

Le Serbe mène pour le moment 30 à 29, leur prochain duel sera donc décisif pour que Novak tente de prendre le « large »