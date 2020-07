Lors de sa prise de parole en marge de son retour sur les courts, Novak Djokovic s’est exprimé sur son calendrier mais aussi sur l’ensemble des attaques qui ont été émises contre lui. C’est la première fois qu’il réagissait officiellement suite à l’affaire de l’Adria Tour.

Le numéro 1 mondial a ainsi livré son analyse de la situation dans le journal serbe Telegraf : « Dernièrement, tout ce que j’ai lu de moi a été une critique impitoyable et très malveillante. Il me semble évident que cela répond à une stratégie, à une sorte de chasse aux sorcières contre moi. Il est clair que quand quelque chose se produit, une personne doit payer et il est intéressant qu’un grand nom soit à blâmer pour tout. »

Visiblement Nole a choisi d’évoquer la théorie du martyr ou celle du bouc émissaire, à vous de choisir.