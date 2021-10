Et si Novak Djokovic zappait l’Open d’Australie 2022 pour ses convic­tions personnelles ?

D’après ses récentes décla­ra­tions dans une inter­view accordée au site serbe Blic, le numéro 1 mondial y songe sérieu­se­ment. Fatigué, comme beau­coup, par le battage média­tique autour de la ques­tion de la vacci­na­tion, le Serbe veut prendre son temps et s’en prend ouver­te­ment aux médias qui ne sèment la divi­sion au sein de la popu­la­tion mondiale. Extrait.

« Dans toute cette étendue de choses, je ne sais toujours pas si je jouerai à Melbourne. Je ne sais pas quel sera mon emploi du temps. Il y a trop de spécu­la­tion. Les médias spéculent beau­coup et cela m’a beau­coup gêné. Je n’ai pas trop fait de publi­cité parce que tout le monde a fait des hypo­thèses sur la base de ce que j’ai dit il y a un an. Il se passe une seule et même chose et il y a beau­coup de divi­sions dans la société, non seule­ment dans le sport, mais dans toute la société, entre ceux qui n’ont pas été vaccinés et ceux qui ont été vaccinés. Et c’est vrai­ment effrayant. Que nous soyons tombés pour discri­miner quel­qu’un s’il veut décider par lui‐même d’une manière ou d’une autre, s’il veut se faire vacciner ou non. C’est vrai­ment… Je suis très déçu de la société mondiale en ce moment et de la façon dont les médias trans­mettent et mettent la pres­sion sur tout le monde. »